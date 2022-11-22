Воронежский "Факел" объявил о подписании контракта с 28-летним нападающим Евгением Марковым. Форвард подписал соглашение лета 2023 года.
Марков является воспитанником "Зенита". Но за основной состав так и не сыграл. Форвард играл за "Зенит-2". В РПЛ футболист выступал за "Тосно", "Динамо", "Рубин" и тульский "Арсенал". В сезоне 2017/2018 забил 8 мячей в чемпионате, что пока является лучшим результатом за карьеру.
"Факел" с 13 очками располагается в зоне стыковых матчей, находясь на 13 месте. На счету команды 21 забитый мяч.
Воспитанник Зенита Марков стал игроком "Факела"
Нападающий Евгений Марков пополнил ряды воронежского "Факела".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула