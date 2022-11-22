Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054)
ЦСКАЗавершен
Химки
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113)
Нижний НовгородЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
Сочи2 тайм
П1 6.25X 1.41П2 4.46

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
1 - 2 1 2
Саудовская АравияЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
ТунисЗавершен
Мексика
0 - 0 0 0
ПольшаЗавершен
Франция
22:00
АвстралияНе начат
П1 1.21X 6.6П2 14

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
Црвена Звезда2 тайм
Сделать ставку

Воспитанник Зенита Марков стал игроком "Факела"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий Евгений Марков пополнил ряды воронежского "Факела".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
Воронежский "Факел" объявил о подписании контракта с 28-летним нападающим Евгением Марковым. Форвард подписал соглашение лета 2023 года.

Марков является воспитанником "Зенита". Но за основной состав так и не сыграл. Форвард играл за "Зенит-2". В РПЛ футболист выступал за "Тосно", "Динамо", "Рубин" и тульский "Арсенал". В сезоне 2017/2018 забил 8 мячей в чемпионате, что пока является лучшим результатом за карьеру.

"Факел" с 13 очками располагается в зоне стыковых матчей, находясь на 13 месте. На счету команды 21 забитый мяч.


Зенит Факел Трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Король квалификаций, неудачник финальных стадий - Левандовски не забил пенальти, Польша и Мексика не выявили победителя
Сборная Аргентины занимает последнее место в группе C после 1-го тура ЧМ-2022. Саудовская Аравия - лидер квартета
Гризманн, Жиру и Мбаппе - в стартовом составе сборной Франции на матч с Австралией 1
Роналду: я люблю "МЮ" и болельщиков, но сейчас самое время искать новый вызов
Глушаков - о результатах "Химок": все безобразно. Мы не можем выиграть
Сборная Польши сыграла вничью с Мексикой. Левандовски не реализовал пенальти 8
Тренер "Црвены Звезды" Милоевич: без русских футболистов мировой футбол стал хуже. Я люблю российские команды 2
Официально: "Манчестер Юнайтед" расторгнул контракт с Криштиану Роналду 7
Левандовски не забил пенальти в ворота Мексики при счете 0:0 2
У ЦСКА одна победа в последних восьми матчах 5
"Торпедо" и "Сочи" объявили стартовые составы на матч Кубка России. Адамов вернулся в ворота гостей
Наставник "Црвены Звезды" Милоевич - о Пруцеве: он играет на позиции, где у нас играют футболисты сборных
"Пари НН" в гостях по пенальти обыграл "Химки" в Кубке России
Наставник "Црвены Звезды" Милоевич - о шансах сборной Сербии на ЧМ: все будет зависеть от первого матча
Григорий Иванов – о победе над ЦСКА: нормальная игра, хорошо сыграли, довольны результатом
-