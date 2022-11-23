– Конечно, хотел бы видеть Дзюбу в "Торпедо", это классный футболист. Он поможет абсолютно любой команде РПЛ. По-прежнему ли он топ в России? Думаю, да. Хотя все покажет футбольное поле, – приводит слова Рязанцева "Матч ТВ".
Напомним, что в начале ноября российский нападающий Артем Дзюба, имеющий опыт выступления в РПЛ сразу за несколько клубов, расторг контракт с турецкой командой "Адана Демирспор". Сейчас Дзюба находится без клуба, но заявил, что настроен продолжать свою игровую карьеру. Александр Рязанцев выступает за московское "Торпедо" с лета 2019 года. В Российской премьер-лиге по итогам первой части сезона "Торпедо" идет на последнем месте. Команду возглавляет Андрей Талалаев, который высказывался о том, что зимой "автозаводцам" необходимо несколько новых футболистов.
Рязанцев: конечно, я хотел бы видеть Дзюбу в "Торпедо", это классный футболист. Он поможет абсолютно любой команде РПЛ
Полузащитник московского "Торпедо" Александр Рязанцев высказался в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости