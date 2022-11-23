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Гончаренко – об уходе Урунова из "Урала": если игрок не подчиняется, у него начинаются проблемы со мной

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Остона Урунова из екатеринбургского клуба.
Фото: ФК "Урал"
– Если говорить про Остона, то надо понимать, что футбол – это командный вид спорта. Нужно подчиняться командным интересам. Если этого не происходит, у этого игрока начинаются проблемы со мной. Надо понимать свою роль и что?то делать, – цитирует Гончаренко "Матч ТВ".

Узбекский полузащитник Остон Урунов на данный момент находится без клуба. Последним местом его работы был футбольный клуб "Урал", в котором он числился в период с сентября 2022 года по октябрь этого же года. Урунов успел принять участие в трех матчах за клуб, проведя на поле в сумме 79 минут. Результативными действиями не отмечался. До "Урала" выступал за московский "Спартак", "Уфу", "Локо Ташкент", "Навбахор" и "Пахтакор". 19 декабря 2022 года Остону исполнится 22 года. За сборную Узбекистана у него насчитывается 8 матчей и 2 гола.


Гончаренко Урунов Урал
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