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Шунин назвал Кураньи и Уилкшира легендами "Динамо"

Экс-голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, кого считает легендами московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
«Кто из тех, с кем я играл, легенда «Динамо»? Я думал о Кевине Кураньи. Когда Кевин пришел в «Динамо», сразу было понятно, что это топ-футболист. Он много сделал для «Динамо», для болельщиков. Я бы еще Люка Уилкшира в этот список внес. Его тоже очень любят болельщики. Болельщики должны принять футболиста - тогда он может быть легендой», - сказал Шунин в интервью в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год, а Уилкшир защищал цвета московского клуба с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 год.

В прошедшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Бело-голубые» набрали 56 очков.

Ранее стало известно, что новым тренером столичного клуба стал Валерий Карпин, подписавший контракт до лета 2028 года.

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