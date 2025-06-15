«Кто из тех, с кем я играл, легенда «Динамо»? Я думал о Кевине Кураньи. Когда Кевин пришел в «Динамо», сразу было понятно, что это топ-футболист. Он много сделал для «Динамо», для болельщиков. Я бы еще Люка Уилкшира в этот список внес. Его тоже очень любят болельщики. Болельщики должны принять футболиста - тогда он может быть легендой», - сказал Шунин в интервью в программе «Коммент.Шоу».
Напомним, что Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год, а Уилкшир защищал цвета московского клуба с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 год.
В прошедшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Бело-голубые» набрали 56 очков.
Ранее стало известно, что новым тренером столичного клуба стал Валерий Карпин, подписавший контракт до лета 2028 года.
Шунин назвал Кураньи и Уилкшира легендами "Динамо"
Экс-голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, кого считает легендами московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"