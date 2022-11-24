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Нигматуллин: в "Локо" все слишком запущено. За один матч даже Гвардиола мало что смог бы сделать. Галактионов тем более

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах нового главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Краснодар"
– В "Локо" все слишком запущено. За короткий период времени ничего не изменишь. За один матч даже Гвардиола там мало что смог бы сделать. Галактионов уж тем более! Этот тренер боролся за выживание с "Пари НН", а сейчас будет делать то же самое с "Локомотивом". Мало что может поменяться. Предпосылок к этому нет, – приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков. "Железнодорожники" располагаются в зоне стыковых матчей, от подмосковных "Химок" и зоны вылета их отделяет одно очко. 13 ноября 2022 года команду возглавил Михаил Галактионов, за пару дней до этого покинувший "Пари НН". Вчера Михаил проводил свой первый матч в качестве главного тренера "Локомотива". "Краснодар" обыграл команду Галактионова со счетом 1:0 в пятом туре группового этапа Кубка России. В воскресенье, 27 ноября, Михаил встретится со своим бывшим клубом в финальном туре.


Нигматуллин Локомотив Галактионов
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