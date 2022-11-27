По данным источника, в декабре представители "Краснодара" хотят встретиться со стороной игрока, чтобы постараться убедить его продолжить карьеру в РПЛ.
Напомним, Вандерсон с марта этого года выступает на правах аренды за "Интернасьонал". В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Срок его арендного соглашения истекает в конце декабря. Ранее сообщалось, что Вандерсон хотел бы остаться в Бразилии и после окончания аренды.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" настроен вернуть Вандерсона в январе
"Краснодар" хотел бы вернуть в команду Вандерсона.
Фото: ФК "Краснодар"