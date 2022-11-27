"РБ Спорт": "Краснодар" настроен вернуть Вандерсона в январе

Краснодар " хотел бы вернуть в команду Вандерсона.

Фото: ФК "Краснодар"

По данным источника, в декабре представители "Краснодара" хотят встретиться со стороной игрока, чтобы постараться убедить его продолжить карьеру в РПЛ.



Напомним, Вандерсон с марта этого года выступает на правах аренды за "Интернасьонал". В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Срок его арендного соглашения истекает в конце декабря. Ранее сообщалось, что Вандерсон хотел бы остаться в Бразилии и после окончания аренды.



Источник: "РБ Спорт"