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"РБ Спорт": "Краснодар" настроен вернуть Вандерсона в январе

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"Краснодар" хотел бы вернуть в команду Вандерсона.
Фото: ФК "Краснодар"
По данным источника, в декабре представители "Краснодара" хотят встретиться со стороной игрока, чтобы постараться убедить его продолжить карьеру в РПЛ.

Напомним, Вандерсон с марта этого года выступает на правах аренды за "Интернасьонал". В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Срок его арендного соглашения истекает в конце декабря. Ранее сообщалось, что Вандерсон хотел бы остаться в Бразилии и после окончания аренды.

Источник: "РБ Спорт"


Вандерсон Краснодар
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