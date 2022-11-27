Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар-2
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Велес
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Акрон
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
УфаЗавершен

Кубок России

Новости
Ростов
3 - 0 3 0
АхматЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Зенит
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042)
СпартакЗавершен
Крылья Советов
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Краснодар
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Япония
0 - 1 0 1
Коста-РикаЗавершен
Бельгия
0 - 2 0 2
МароккоЗавершен
Хорватия
4 - 1 4 1
КанадаЗавершен
Испания
22:00
ГерманияНе начат
П1 2.5X 3.4П2 2.75
Сделать ставку

Кавазашвили - о драке в матче "Зенит" - "Спартак": без того, что сегодня произошло футбол скучный

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал для Rusfootball.info прошедший матч 6-го тура группового раунда Кубка России между "Зенитом" и Спартаком".
Фото: РИА Новости
-Анзор Амберкович, можете дать комментарий по матчу "Зенит"- "Спартак"?

- Вы получили, наверное, то самое удовлетворение, за что вы очень часто сидите и смотрите футбол. Без такого случая, то что сегодня вы увидели, футбол скучный вообще, честно говоря. Смотри даже ЧМ который идет, там бывает очень много стыков, когда они почти перерастают в скандал. Но там разные страны, и без участия нашей сборной мы это воспринимаем легко, без натяжки на сердце . А здесь свои две команды, две столицы схлестнулись, никак не могли разобраться кто сильнее.

В принципе, итоговый матч по группе и видно, что в группе сильнее "Спартак" и он занимает первое место. Осуждать не буду никого, не наших спартаковцев, не зенитовцев абсолютно не буду, потому что действительно с первой же минуты было очень большое старание победить, но не получилось. Так что ничего не поделаешь. Пускай разбираются общественные организации, РФС, которые на сегодняшний день сидят и ждут: на какое число назначат спортивно-техническую комиссию. Так что посмотрим, что дальше будет.

-То есть вы большого значения этой драке не придаете, это просто эмоции какие-то, здесь искать кто начал, кто виноват, кто крайний не стоит?

Я, как официально лицо, как большой чиновник, конечно мог бы сказать: это же безобразие, но я не политик, а я простой профессионал. Я простой человек, который любит когда живой футбол порой жесткий, иногда и грязный, можно так сказать.

Но это футбол, я много раз сталкивался с такими вещами за рубежом, когда мы выезжали туда с клубом. В Чехословакии была драка, играли "Торпедо" и Спартак "Трнава", когда я дрался прямо на поле на меня напала вся команда соперника.

С нашей национальной сборной играли в Аргентине и Лев Яшин стоял в воротах, и на него налетели футболисты и мы выскочили запасные, начали разносить всех и началась куча-мала на стадионе. Это футбол, без этого не бывает, я не хочу осуждать ни спартаковцев, ни зенитовцев. Я, честно говоря, получил удовлетворение в психологическом плане. Я сказал сам себе, что это живой футбол. Каждый из удаленных получит какие-то наказания, но это нестрашно.

Виктор Драгунов Rusfootball.info


Зенит Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дюков: один из возможных соперников сборной России в марте — Иран
Испания – Германия. Стартовые составы команд на матч 2-го тура ЧМ-2022
Николсон и Родригао могут быть дисквалифицированы на срок до 2-х лет после драки в матче "Зенит" - "Спартак" 17
"Локомотив" обыграл "Пари НН" в Кубке России. Это первая победа команды под руководством Галактионова 4
Дубль Крамарича помог Хорватии одержать разгромную победу над Канадой в матче ЧМ-2022 2
Зиньковский: в раздевалке смотрели видео драки с "Зенитом" - в следующем матче будет пятый раунд 1
Дубль Кордобы помог "Краснодару" разгромить "Химки". "Быки" заняли первое место в своей группе
Джикия – после поражения от "Зенита": кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в пути регионов 8
Кечинов - о драке в матче "Зенита" и "Спартака": это чистой воды хулиганство 1 эксклюзив
Джикия – о драке в матче с "Зенитом": порадовал Николсон — у него поставленная техника
Соболев: все видели, что драку начал "Зенит" - Родригао пнул ногой Шамара 16
Абаскаль: осуждаю проявление жестокости в спорте
Иван – о драке с игроками "Спартака": хотим устраивать шоу для болельщиков, но не в такой форме
Семин - о драке в матче "Зенита" и "Спартака": футболисты, участвовавшие в этой потасовке, должны серьезно пострадать 1 эксклюзив
Глебов: останусь ли в "Ростове"? Это у руководства клуба спрашивайте
-