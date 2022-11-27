Кавазашвили - о драке в матче "Зенит" - "Спартак": без того, что сегодня произошло футбол скучный

-Анзор Амберкович, можете дать комментарий по матчу "Зенит"- "Спартак"?
- Вы получили, наверное, то самое удовлетворение, за что вы очень часто сидите и смотрите футбол. Без такого случая, то что сегодня вы увидели, футбол скучный вообще, честно говоря. Смотри даже ЧМ который идет, там бывает очень много стыков, когда они почти перерастают в скандал. Но там разные страны, и без участия нашей сборной мы это воспринимаем легко, без натяжки на сердце . А здесь свои две команды, две столицы схлестнулись, никак не могли разобраться кто сильнее.
В принципе, итоговый матч по группе и видно, что в группе сильнее "Спартак" и он занимает первое место. Осуждать не буду никого, не наших спартаковцев, не зенитовцев абсолютно не буду, потому что действительно с первой же минуты было очень большое старание победить, но не получилось. Так что ничего не поделаешь. Пускай разбираются общественные организации, РФС, которые на сегодняшний день сидят и ждут: на какое число назначат спортивно-техническую комиссию. Так что посмотрим, что дальше будет.
-То есть вы большого значения этой драке не придаете, это просто эмоции какие-то, здесь искать кто начал, кто виноват, кто крайний не стоит?
Я, как официально лицо, как большой чиновник, конечно мог бы сказать: это же безобразие, но я не политик, а я простой профессионал. Я простой человек, который любит когда живой футбол порой жесткий, иногда и грязный, можно так сказать.
Но это футбол, я много раз сталкивался с такими вещами за рубежом, когда мы выезжали туда с клубом. В Чехословакии была драка, играли "Торпедо" и Спартак "Трнава", когда я дрался прямо на поле на меня напала вся команда соперника.
С нашей национальной сборной играли в Аргентине и Лев Яшин стоял в воротах, и на него налетели футболисты и мы выскочили запасные, начали разносить всех и началась куча-мала на стадионе. Это футбол, без этого не бывает, я не хочу осуждать ни спартаковцев, ни зенитовцев. Я, честно говоря, получил удовлетворение в психологическом плане. Я сказал сам себе, что это живой футбол. Каждый из удаленных получит какие-то наказания, но это нестрашно.
Виктор Драгунов Rusfootball.info
Кавазашвили - о драке в матче "Зенит" - "Спартак": без того, что сегодня произошло футбол скучный
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал для Rusfootball.info прошедший матч 6-го тура группового раунда Кубка России между "Зенитом" и Спартаком".
Фото: РИА Новости