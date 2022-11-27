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Песьяков: сможем ли бороться за медали? Если сохраним всех лидеров, все возможно. Задачу не вылететь уже выполнили

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Голкипер футбольного клуба "Ростов" Сергей Песьяков высказался о целях команды на весеннюю часть сезона.
Фото: ФК "Ростов"
– Очень доволен результатами в первой половине. Да, могло быть немного лучше, но все равно доволен. Можно ли бороться за медали? Это вопрос селекции. Если сохраним всех лидеров, все возможно. Выполнили задачу не вылететь. (Смеется.) Ну, у нас 35 очков, вроде не вылетают с таким количеством, – цитирует Песьякова "РБ Спорт".

Футбольный клуб "Ростов" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона занимают третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 35 очков. Вчера команда, возглавляемая Валерием Карпиным, завершила групповой этап Кубка России. "Ростов" принимал дома грозненский "Ахмат" и обыграл их со счетом 3:0. Этот результат позволил ростовской команде занять итоговое второе место в своей группе, набрав девять очков. Их опередило только московское "Динамо". Позади остались "Ахмат" (девять очков, но отставание по дополнительным показателям) и "Оренбург" (восемь очков).


Песьяков Ростов
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Песьяков: сможем ли бороться за медали? Если сохраним всех лидеров, все возможно. Задачу не вылететь уже выполнили
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