«Очень неожиданно, что Марко Николич ушел из ЦСКА. Жаль, что он покинул клуб. Сезон получился хорошим, но теперь ЦСКА без него. Обидно и досадно. Кто должен стать новым главным тренером ЦСКА? Посмотрел бы на Игнашевича в этой роли. Это уже на усмотрение руководства. Сергей неплохо работал в «Балтике». Когда у него появились достойные футболисты, команда выглядела замечательно. Очень уж быстро произошла отставка Николича. Нет времени подбирать тренера, а впереди уже подготовка к новому сезону», — заявил Чанов «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича.
Марко Николич начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял «Локомотив», где они завоевали Кубок России. В его послужном списке также значатся такие клубы, как «Партизан», «Видеотон», «Шабаб Аль-Ахли» и «Войводина».
Под руководством сербского специалиста ЦСКА занял третье место в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Также вместе с ним «армейцы» завоевали Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов».
Чанов: хочу увидеть Игнашевича на посту главного тренера ЦСКА
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев и высказался о возможном преемнике.
Фото: ФК ЦСКА