"Вечер пятницы. Мы с "Ростовом" прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с "Локомотивом". Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат", - цитирует Комличенко "СЭ".
Сегодня, 10 июня, московский "Локомотив" объявил о переходе Николая Комличенко из "Ростова", предполагаемая сумма трансфера - 2,8 миллионов евро, форвард заключил контракт до лета 2028 года. В минувшем сезоне нападающий провел за южан во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 "Ростов" дошел до Суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:4 - пен.).
Комличенко: Станкович уговаривал перейти в "Спартак", сумасшедший прессинг! Но я выбрал "Локомотив"
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал о том, как Деян Станкович приглашал его в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"