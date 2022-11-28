"Александр Дюков сказал, что на исполкоме предстоит обсудить переход в Азию? Думаю, это неизбежно", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Днем ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что вопрос перехода в АФК будет вынесен на обсуждение в ходе ближайшего заседания исполкома.
Напомним, ФИФА и УЕФА весной объявили о временном отстранении национальных и клубных команд России от турниров под своей эгидой.
Джикия: переход РФС в Азиатскую конфедерацию? Думаю, это неизбежно
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: "СЭ"