- Если честно, то я об этом ничего не слышал. Не знаю даже, что и сказать, - приводит комментарий Сперцяна "РБ Спорт".
В этом сезоне 22-летний армянский полузащитник Эдуард Сперцян сыграл в 21 матче за "Краснодар". На счету игрока 10 забитых мячей и 6 голевых передач.
Ранее СМИ сообщали об интересе к воспитаннику "Краснодара" немецких клубов. Трансферная стоимость Сперцяна, под данным аналитического портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до лета 2026 года
Сперцян – об интересе немецких клубов: я об этом ничего не слышал
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны немецких клубов.
Фото: ФК "Краснодар"