- Я бы не хотел, чтобы Слуцкий возглавил наш "Нижний Новгород" (Михаил Вилков родился в Нижнем Новгороде. — Sport24). Нижегородский клуб справится и без него. Не надо нам такого счастья, есть много других достойных кандидатов, - приводит комментарий Вилкова Sport24.
Леонид Слуцкий в этом сезоне возглавлял "Рубин" в Первой лиги. Но в середине ноября специалист решил покинуть клуб по собственной инициативе. Наставником "Пари НН" в нынешнем розыгрыше РПЛ был Михаил Галактионов. В ноябре было объявлено об уходе тренера молодежной сборной России в "Локомотив". Нижегородский клуб находится в поисках главного тренера.
Михаил Вилков был пожизненно отстранен от судейства весной 2021 года. Экс-тренер "Рубина" публично поддержал это решение. В интервью Вилков и Слуцкий часто саркастически отзываются друг о друге.
Вилков – о возможном приходе Слуцкого в "Пари НН": не надо нам такого счастья, есть много других достойных кандидатов
Экс-арбитр Михаил Вилков оценил возможность приглашения Леонида Слуцкого тренировать "Пари НН".
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