"Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду. Сейчас сложная ситуация, но мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями. Надо помогать друг другу в трудную минуту", - цитирует Милошевича Sport24.
"Рубин" стал последним клубом в карьере Милошевича-игрока. За казанцев сербский форвард провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. До этого нападающий выступал за "Осасуну", "Парму", "Эспаньол", "Сарагосу", "Сельту" и "Астон Виллу".
В 2019 году Милошевич начал тренерскую карьеру, возглавив сербский "Партизан", который тренировал около полутора лет. Последним местом работы Саво была словенская "Олимпия".
Экс-форвард "Рубина" Милошевич: я готов возглавить команду из РПЛ. Мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями
Бывший нападающий "Рубина" Саво Милошевич заявил о готовности поработать в качестве главного тренера в РПЛ.
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