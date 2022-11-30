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Быстров – о драке футболистов "Зенита" и "Спартака": игра не должна доходить до беспредела!

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Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров дал оценку произошедшей потасовке между футболистами клубов в матче Кубка России.
Фото: Матч ТВ
- Питерские разборки – это, конечно, все как мы любим – эмоционально, интересно, на адреналине. Но, блин, игра не должна доходить до беспредела! Москалев-то молодец, отсудил матч превосходно: давал бороться, причем в единоборствах футболисты не переходили черту. Но, к сожалению, от психических расстройств никто не застрахован – у некоторых игроков нервы, увы, не выдержали, и мы увидели то, что увидели, - поделился мнением в своем телеграм-канале Быстров.

Основные 90 минут встречи "Зенит" - "Спартак" закончились потасовкой, итогом которой стали удаления. Арбитр показал по три красных карточки футболистам с каждой стороны.

Вчера было объявлено, что КДК по матчу между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 1 декабря. Игрокам грозят длительные дисквалификации. По данным СМИ, руководство петербуржского клуба решило обратиться в ЭСК для оценки некоторых судейских решений в матче, в частности неудаления Промеса и удаления Барриоса.

Быстров является воспитанником "Зенита". В 2004 году экс-футболист подписал контракт со "Спартаком" и выступал за красно-белых до 2009 год. После чего снова вернулся в "Зенит" и за петербуржцев играл до 2014 года. С командой Быстров дважды выигрывал чемпионат России и один раз Кубок России. Сейчас Владимир работает экспертом на "Матч ТВ". Недавно было объявлено, что Быстров завел свой телеграм-канал.


Быстров Зенит Спартак Барриос Промес
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