"Предсезонка была сумасшедшая! По результатам тех [предсезонных] игр не мог сказать и поверить, что мы будем ниже шестого места в таблице — я даже представить такое не мог. Мы были готовы к этому сезону", - цитирует хавбека "РБ Спорт".
"Локомотив" завершил осеннюю часть чемпионата России на 14-м месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков в 17-ти играх.
Под руководством Йозефа Циннбауэра красно-зеленые не одержали ни одной победы в первых пяти встречах Премьер-лиги. В начале октября немецкий наставник ушел в отставку, в ноябре коллектив возглавил Михаил Галактионов.
Карпукас: у "Локомотива" была сумасшедшая предсезонка! Представить не мог, что окажемся ниже 6-го места
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о предсезонной подготовке столичного коллектива.
Фото: ФК "Локомотив"