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Митрофанов – о Fan ID: многие стадионы готовятся за свой счет, после чего им возместят затраты из бюджета

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о подготовке стадионов к введению цифровой карты болельщика.
Фото: "Чемпионат"
- Стадионы готовятся по графику. График зависит от принадлежности стадиона. С июля система вводилась на стадионах, входящим в государственную собственность. На таких аренах система была установлена изначально. Остальные стадионы по графику должны быть готовы до конца этого года. Многие готовятся за свой счет, после чего должны будут пройти процедуру возмещения затрат из бюджета. Оснований считать, что какие-то арены будут не готовы к марту, нет, - приводит комментарий Митрофанова Sport24.

В этого сезона на стадионах РПЛ начал действовать закон о Fan ID. С лета 2022 года цифровую карту болельщики обязаны оформить для посещения стадионов в Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. С зимы 2023 года закон распространится на все стадионы РПЛ. Ранее президент РПЛ заявил, что средняя посещаемость арен, где уже действует Fan ID составляет 5 500 человек. Фанаты большинства клуб заявили, что не будут оформлять цифровую карту и объявили бойкот. Также многие болельщики жалуются на сложность механизма оформления Fan ID.


Митрофанов Fan ID
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