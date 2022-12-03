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Вратарь "Краснодара" Агкацев: Сторожук с нами не прощался. Эта тема не поднималась

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Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал, что наставник команды Александр Сторожук не прощался с командой.
Фото: ФК "Краснодар"
- Мы даже не обращали внимание на это [слухи об отставке тренера]. Просто настраивались и готовились к играм. Прощался ли Сторожук? Нет, эта тема даже не поднималась [в раздевалке после игры с "Химками"], - приводит комментарий Агкацев Metaratings.

"Краснодар" в этом сезоне РПЛ после 17 матчей с 25-ю очками расположился на 7 месте. В 17-м туре быки потерпели разгромное поражение от "Оренбурга" со счетом 1:5. После игры СМИ сообщили, что "Краснодар" намерен отправить Сторожука в отставку. Основным кандидатом на замену был наставник "Оренбурга" Марцел Личка. Но чех отказался становиться главным тренером краснодарского клуба. В Кубке России "Краснодар" смог выиграть свою группу и выйти в плей-офф Пути РПЛ. В последнем матче "быки" обыграли "Химки" со счетом 4:1.


Агкацев Сторожук Краснодар
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