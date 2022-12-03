Baza: в московском отеле избили бывшую жену Дениса Глушакова. Ей диагностировали сотрясение мозга

Дарья Глушакова стала жертвой нападения бывшего ухажера.

Фото: РИА Новости

Как сообщает источник, Дарья Глушакова находилась в отеле в центре Москвы со своим молодым человеком. После этого туда приехал адвокат Геннадий Удунян, у которого ранее были отношения с Глушаковой. В результате Удунян нанес девушке удар по голове. После этого она обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга.



Напомним, в 2009 году Дарья вышла замуж за футболиста Дениса Глушакова. Они пробыли в браке до 2018 года, когда пара со скандалом подала на развод. Глушакова обвиняла бывшего мужа в многочисленных изменах.



Источник: телеграм-канал Baza