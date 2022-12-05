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Аленичев: у "Спартака" будет шанс на чемпионство, если бразильцы "Зенита" не вернутся из отпуска

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, при каком условии у красно-белых будут шансы на чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Енисей"
"На чемпионство претендовать будет только "Зенит". Если только сейчас, в декабре, пять бразильцев "Зенита" уедут в отпуск и не вернутся, у "Спартака" будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено", — цитирует Аленичева "РБ Спорт".

"Спартак" отстает от лидирующего в текущем чемпионате "Зенита" на 6 очков – по итогам первой части Премьер-лиги москвичи набрали 36 баллов и идут на втором месте в турнирной таблице.

После окончания зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против "Локомотива" в верхней сетке плей-офф Кубка России – первый матч пройдет 22 февраля, ответная встреча запланирована на 1 марта.


Аленичев Спартак Зенит
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