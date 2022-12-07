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Агент Бикфалви: это не лучший его сезон в "Урале", но Эрик останется в клубе, с этим нет никаких проблем

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Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы нападающего "Урала" Эрика Бикфалви, высказался о будущем 34-летнего футболиста.
Фото: "СЭ"
– Обсуждалось ли продление контракта? Эрик останется в "Урале", с этим нет никаких проблем. Соглашение с клубом действует еще полтора года. Что касается нынешнего сезона, Бикфалви хорошо начал, потом случилась травма. Возможно, это не лучший его сезон в "Урале", но в целом вполне нормальный. Сейчас Эрик дома, смотрит чемпионат мира по телевизору, – цитирует Драгоша "РБ Спорт".

Румынский лидер екатеринбургского клуба Эрик Бикфалви играет за "Урал" с января 2017 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года и предусматривает возможность продления еще на один год. До "Урала" Эрик выступал за "Динамо Бухарест", "Томь", "Ляонин" и прочие клубы. В текущем сезоне Эрик Бикфалви провел всего 18 матчей за клуб, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Всего за "Урал" у Эрика на данный момент накопилось 167 матчей, в течение которых он забил 54 мяча и отдал 15 результативных передач своим партнерам. За сборную Румынию Эрик провел девять матчей, забил однажды.


Бикфалви Урал
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