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Соломатин: ЦСКА не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята. Нужно брать футболистов из академии

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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, какими игроками нужно усиливаться московскому клубу во время зимнего трансферного окна.
Фото: ПФК ЦСКА
– Кем нужно усилиться ЦСКА во время зимнего перерыва? Считаю, что сейчас не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята. Нужно брать футболистов из академии, а не приобретать из других клубов. Вообще, руководству и Федотову виднее. Мовсесьян сказал, что нужно приобретать крайних хавбеков, значит так и надо, – цитирует Соломатина Metaratings.

Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. "Армейцев" опережают "Динамо", у которых столько же очков, "Ростов" (35 очков), "Спартак" (36 очков) и "Зенит" (42 очка). На данный момент РПЛ и Кубок России ушли на зимнюю паузу. Футболисты находятся в отпусках, а после отправятся на сборы. Чемпионат России вернется к нам в начале марта следующего года – ЦСКА первым делом сыграет на выезде с "Сочи". Первые матчи Кубка России в новом году пройдут в конце февраля 2023 года.


Соломатин ЦСКА
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