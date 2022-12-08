– Кем нужно усилиться ЦСКА во время зимнего перерыва? Считаю, что сейчас не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята. Нужно брать футболистов из академии, а не приобретать из других клубов. Вообще, руководству и Федотову виднее. Мовсесьян сказал, что нужно приобретать крайних хавбеков, значит так и надо, – цитирует Соломатина Metaratings.
Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. "Армейцев" опережают "Динамо", у которых столько же очков, "Ростов" (35 очков), "Спартак" (36 очков) и "Зенит" (42 очка). На данный момент РПЛ и Кубок России ушли на зимнюю паузу. Футболисты находятся в отпусках, а после отправятся на сборы. Чемпионат России вернется к нам в начале марта следующего года – ЦСКА первым делом сыграет на выезде с "Сочи". Первые матчи Кубка России в новом году пройдут в конце февраля 2023 года.
Соломатин: ЦСКА не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята. Нужно брать футболистов из академии
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, какими игроками нужно усиливаться московскому клубу во время зимнего трансферного окна.
Фото: ПФК ЦСКА