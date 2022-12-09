– У меня отличное отношение к Карпину! Считаю его очень хорошим специалистом, он доказал это своей работой в "Ростове". Жаль, что он не может показывать свою успешную работу в еврокубках, но скоро это время наступит. Думаю, он в будущем сможет достичь хорошего результата в Европе. У него очень хорошие перспективы. Я бы хотел посмотреть на его работу за рубежом. Он бы точно справился в Ла Лиге, например, где он играл, – цитирует Божовича "РБ Спорт".
Черногорский специалист Миодраг Божович тренировал сразу несколько российских клубов: тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив", пермский "Амкар", московское "Динамо" и "Ростов". Прямо сейчас Миодраг находится без клуба и работы. Последним местом его работы значится тульский "Арсенал", который он возглавлял в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года). Сейчас "Арсенал" тренирует Олег Кононов. Валерий Карпин совмещает должности главного тренера в футбольном клубе "Ростов" и сборной России по футболу. Впервые "Ростов" он возглавил в декабре 2017 года. Ушел из клуба в августе 2021 года и снова вернулся в него в марте 2022 года. Контракт Валерия Георгиевича с ростовским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года. По итогам семнадцати сыгранных туров РПЛ текущего сезона "Ростов" занимает третью строчку в турнирной таблице. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года.
Божович: жаль, что Карпин не может показывать свою успешную работу в ЛЧ или ЛЕ. Хотел бы посмотреть на него за рубежом
Бывший наставник "Крыльев Советов" и других клубов РПЛ Миодраг Божович поделился мнением о работе главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
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