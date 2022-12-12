Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

"РБ Спорт": Каррера и Кержаков – кандидаты на пост главного тренера "Рубина"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новое руководство казанского "Рубина" рассматривает Массимо Карреру и Александра Кержакова в качестве кандидатов на пост главного тренера команды.
Фото: Чемпионат.com
По данным источника, ранее основным кандидатом на пост главного тренера "Рубина" был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов: экс-наставника "Спартака" Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и экс-рулевого "Пари НН" Александра Кержакова.

Напомним, что в середине ноября текущего года прежний главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий покинул клуб по собственной инициативе. Сейчас командой временно руководит Юрий Уткульбаев в качестве исполняющего обязанности. Итальянский специалист Массимо Каррера работал главным тренером московского "Спартака" в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. При нем красно-белые достигли долгожданного результата, заняв первое место в чемпионате. До этого Массимо в "Спартаке" был исполняющим обязанности главного тренера и его ассистентом. После "Спартака" Каррера тренировал "АЕК Афины" (50 матчей) и итальянский "Бари" (12 матчей). С апреля 2021 года Массимо Каррера находится без клуба и работы. Александр Кержаков возглавлял нижегородский футбольный клуб "Пари НН" ровно год – с июня 2021 года по июнь 2022 года.

Источник: "РБ Спорт"


Каррера Кержаков А. Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Новый главный тренер Испании: хочу, чтобы 48 миллионов испанцев отдали жизни за нашу сборную
"РБ Спорт": "Крылья Советов" не смогут отказать "Локомотиву" в трансфере Ежова, Глушенкова и Пиняева 1
Пашалич: Хорватия снова в четверке лучших команд мира. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом
"РБ Спорт": Каррера и Кержаков – кандидаты на пост главного тренера "Рубина" 4
Бракамонте: на гербе сборной Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух 2
Модрич: думал, что Испания дойдет как минимум до полуфинала чемпионата мира
Семин: Месси – не лучший игрок этого чемпионата мира 3
Marca: лондонский "Арсенал" лидирует в гонке за подписание нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликса
Евсеев: сборная Марокко может обыграть французов и выйти в финал ЧМ-2022. Они уже доказали, что способны на многое 1
Соломатин: пусть Фукс уезжает, в ЦСКА придут новые молодые ребята и все будет нормально
Модрич: после ничьей с Марокко в группе сборную Хорватии на родине критиковали. Посмотрите, где марокканцы сейчас
Семин – о полуфинале ЧМ-2022 Франция – Марокко: французы фавориты до матча, но это не играет никакой роли во время игры
Гаджиев: Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран. Возможно, Марокко поэтому лучше выступает на ЧМ 2
Модрич: Хорватии будет очень трудно остановить Месси, но мы подготовились 1
Динияр Билялетдинов – о "Локомотиве": команду надо спасать. Не знаю, смогут ли Пиняев, Глушенков и Ежов помочь в этом 1