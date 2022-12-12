По данным источника, ранее основным кандидатом на пост главного тренера "Рубина" был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов: экс-наставника "Спартака" Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и экс-рулевого "Пари НН" Александра Кержакова.
Напомним, что в середине ноября текущего года прежний главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий покинул клуб по собственной инициативе. Сейчас командой временно руководит Юрий Уткульбаев в качестве исполняющего обязанности. Итальянский специалист Массимо Каррера работал главным тренером московского "Спартака" в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. При нем красно-белые достигли долгожданного результата, заняв первое место в чемпионате. До этого Массимо в "Спартаке" был исполняющим обязанности главного тренера и его ассистентом. После "Спартака" Каррера тренировал "АЕК Афины" (50 матчей) и итальянский "Бари" (12 матчей). С апреля 2021 года Массимо Каррера находится без клуба и работы. Александр Кержаков возглавлял нижегородский футбольный клуб "Пари НН" ровно год – с июня 2021 года по июнь 2022 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Каррера и Кержаков – кандидаты на пост главного тренера "Рубина"
Новое руководство казанского "Рубина" рассматривает Массимо Карреру и Александра Кержакова в качестве кандидатов на пост главного тренера команды.
Фото: Чемпионат.com