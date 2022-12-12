"Почему на протяжении трех-четырех лет велись переговоры со "Спартаком", а мою кандидатуру на возвращение не рассматривали? Хотя если взять всех полузащитников "Спартака", я забил больше всех вместе взятых", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, Денис Глушаков перешел в "Спартак" в 2013 году из "Локомотива". В составе красно-белых полузащитник провел 173 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. С ним команда стала чемпионом России в сезоне 2016/17. В 2019 году полузащитник в статусе свободного агента перебрался в "Ахмат". За год до этого у него произошел конфликт с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, в результате которого игрока перевели в дубль.
С октября 2020 года Глушаков защищает цвета "Химок". В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом и одним ассистом.
Глушаков: почему не рассматривали мое возвращение в "Спартак"? Я забил больше всех их полузащитников вместе взятых
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что не понимает, почему "Спартак" не пытался вернуть его в команду.
Фото: РПЛ