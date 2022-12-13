– В таблице РПЛ "Крылья Советов" должны быть выше. Нынешнее положение никого не устраивает. Нужно прибавлять и отрываться. Цель на сезон – попасть в топ-8. Это минимум, – приводит слова Коваленко "СЭ".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона самарские "Крылья Советов" занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице. Команда, возглавляемая Игорем Осинькиным, имеет на своем счету двадцать очков. За этот период у "Крыльев Советов" пять побед, пять ничьих и семь поражений. Прямо сейчас российский футбольный сезон ушел на зимний перерыв. Игроки пока находятся в отпусках, а дальше отправятся на сборы. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта 2023 года. Те же "Крылья Советов" на выезде встретятся с московским "Динамо". Символично, что самарский клуб встретится с этим же соперником чуть ранее, в конце февраля, в Кубке России.
Коваленко: "Крылья Советов" должны быть выше в таблице РПЛ. Цель на сезон – попасть в топ-8. Это минимум
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко рассказал, какая цель стоит перед командой в нынешнем сезоне РПЛ.
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