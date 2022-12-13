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Коваленко: сразу понял, что Карпин – мужик с большой буквы. Он ничего не боится

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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко, дебютировавший в сентябре за сборную Россию, рассказал о знакомстве с ее главным тренером Валерием Карпиным.
Фото: РФС
– Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Сразу понял, что Валерий Георгиевич – мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей, – цитирует Коваленко "СЭ".

Напомним, что Александр Коваленко дебютировал за сборную России в сентябре текущего года, в рамках товарищеской встречи со сборной Киргизии. Александр вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве, как и остальные игроки. Валерий Карпин выставил на два тайма совершенно разные сочетания футболистов. Коваленко в вышедшем сегодня интервью рассказал об отказе армянской федерации футбола, которое далось ему непросто. Но он решил не предавать страну, в которой он воспитывался как профессиональный игрок, посчитал неправильным оставлять Россию в столь непростой период. Валерий Карпин тренирует российскую сборную с июля 2021 года. Недавно он продлил соглашение до 31 июля 2024 года. Параллельно Валерий Георгиевич работает и в футбольном клубе "Ростов", контракт с которым у него действует до 31 мая 2026 года.


Коваленко Карпин
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