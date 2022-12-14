По данным источника, Глушаков получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию и отправился отдыхать на Мальдивы. Ранее журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил, что главный тренер "Химок" Спартак Гогниев повезет команду на первый сбор в Турцию уже 15 декабря. Помимо Глушакова на него не отправятся Илья Лантратов и Дмитрий Тихий.
Напомним, что прямо сейчас российский футбольный сезон находится на зимней паузе. На данный момент игроки находятся в отпусках, но скоро вернутся к тренировочному процессу в составе своих команд, отправившись на сборы в другие страны. Матчи Российской премьер-лиги возобновятся в начале марта 2023 года, те же "Химки" сыграют на выезде с воронежским "Факелом". Игры Кубка России вернутся немного раньше, в конце февраля следующего года. Денис Глушаков играет за подмосковные "Химки" с октября 2020 года и по сей день. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Денис провел за "Химки" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, забил в них один мяч, отдал столько же результативных передач. Спартак Гогниев возглавил подмосковные "Химки" 1 сентября 2022 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: Глушаков получил разрешение от "Химок" не ехать на первый сбор в Турцию и отправился отдыхать на Мальдивы
Российский полузащитник Денис Глушаков отправился отдыхать на Мальдивы и не поедет на сбор в Турцию по разрешению подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"