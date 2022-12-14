"Роналду стал свободным агентом? У нас возрастные ограничения 28+", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира в ноябре . Уход португальца был связан со скандальным интервью британской The Sun, в котором форвард выступил с критикой в адрес клуба и его представителей.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на Роналду является "Аль-Наср", который предложил игроку соглашение на 2,5 года с зарплатой около 200 млн евро в год.
Гендиректор "Зенита" Медведев: Роналду стал свободным агентом? У нас возрастные ограничения 28+
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев иронично ответил на предложение пригласить в команду Криштиану Роналду.
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