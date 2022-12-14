По данным источника, грозненцы уже сделали Политевичу предложение о переходе. Его контракт с "Шахтером" истекает в конце декабря, поэтому уже сейчас он может вести переговоры с другими клубами.
Политевич выступает на позиции центрального защитника. В апреле этого года ему исполнилось 32 года. Ранее белорус уже выступал в РПЛ за "Крылья Советов" - он защищал цвета самарцев с 2008 по 2011 годы.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Ахмат" интересуется капитаном солигорского "Шахтера" Политевичем
Защитник солигорского "Шахтера" Сергей Политевич может продолжить карьеру в "Ахмате".
Фото: sports.kz