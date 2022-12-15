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"Динамо" продлило контракты с Гладышевым и Кутицким

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Ярослав Гладышев и Александр Кутицкий подписали новые контракты с "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
Московское "Динамо" объявило о пролонгации соглашений с 20-летним защитником Александром Кутицким и 19-летним форвардом Ярославом Гладышевым. Футболисты останутся в стане бело-голубых как минимум до 2026 года.


Оба футболиста уже выходят в стартовом составе "Динамо". Кутицкий в этом сезоне провел 18 игр, в которых забил 1 гол. Гладышев принял участие в 19 матчах. На счету форварда 4 забитых гола и 3 успешных ассиста. В частности, Гладышев отметился дублем в ворота Химок (6:0).

"Динамо" после 17 сыгранных туров в нынешнем розыгрыше РПЛ располагается на 4 месте. В активе команды Славиши Йокановича 29 набранных баллов.


Динамо Гладышев Кутицкий
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