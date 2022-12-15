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Гендиректор "Балтики": "Спартак" интересовался вратарем Бориско, но мы не договорились по цене

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Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал, что клуб вел переговоры со "Спартаком" по поводу перехода вратаря команды Максима Бориско.
Фото: РФС
- У нас были переговоры. Когда он вызывался активно в сборную, блестяще себя проявлял в матчах, был интерес от "Спартака", но тогда мы немного не договорились по цене, - приводит комментарий функционера Metaratings.

22-летний Максим Бориско является основным вратарем молодежной сборной России. Футболист выступает за команду Первой лиги "Балтику". В этом сезоне Максим сыграл в 14 встречах, в которых пропустил 14 мячей. В 4-х матчах игрок сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт Бориско с калининградским клубом рассчитан до лета следующего года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

"Балтика" в нынешнем розыгрыше Первой лиги после 20 сыгранных туров занимает первое место.


Спаратк Балтика
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