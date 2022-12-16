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Рианчо – о возвращении в РПЛ: я готов рассмотреть предложения из России

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Испанский тренер Рауль Риано, ранее работавший в московском "Спартаке", заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.
Фото: Global Look Press
– Я – тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в РПЛ? Я готов снова работать в России, – передает слова Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, что испанский специалист Рауль Рианчо возглавлял московский "Спартак" в качестве исполняющего обязанности главного тренера в период с октября по ноябрь 2018 года. Во главе красно-белых он провел всего шесть матчей. Кроме этого, он работал в "Спартаке" в статусе ассистента тренера, фитнес-тренера и руководителя отдела методологии. После периода работы в московском клубе Рауль Рианчо все еще находится без работы. У Рауля имеется лицензия УЕФА Pro. 13 февраля 2023 года Рианчо исполнится 63 года.


Рианчо РПЛ
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