– В первых турах мне "Динамо" очень понравилось. Команда продолжала играть, как при Шварце, но потом что-то пошло не так. Какие-то новые идеи прививал футболистам новый тренер. Игра не заладилась, но к концу первой части сезона команда набрала хороший ход, заслуженно поднялась на 4-е место и показала хороший футбол. Нужны точечные усиления. Если клуб купит двух или трех качественных футболистов, то за тройку точно будут бороться – цитирует Граната "РБ Спорт".
Московское "Динамо" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Столько же набранных баллов у московского ЦСКА, которое идет пятым. "Ростов", идущий на третьей строчке РПЛ, опережает "Динамо" на шесть очков, "Спартак" – на семь, "Зенит" – на двенадцать. Напомним, что летом 2022 года московское "Динамо" возглавил сербский специалист Славиша Йоканович, заключивший с клубом контракт до лета 2023 года. Ранее главным тренером бело-голубых работал немецкий наставник Сандро Шварц, доработавший предыдущий сезон до конца, но покинувший Россию минувшим летом. С ним "Динамо" заняло третье место по итогам предыдущего сезона РПЛ. Теперь Сандро тренирует берлинскую "Герту". Текущий сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марте 2023 года.
Гранат: "Динамо" будет бороться за тройку, если клуб подпишет двух или трех качественных футболистов
Экс-футболист московского "Динамо" Владимир Гранат оценил выступление бело-голубых в первой части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Олимп-Долгопрудный"