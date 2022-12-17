По данным источника, московское" Торпедо" заплатит за трансфер 26-летнего защитника "Ахмата" Юрия Журавлева один миллион евро.
Сегодня "Торпедо" объявило, что клуб близок к трансферу Журавлева. 19 декабря футболист пройдет медосмотр и после чего подпишет контракт с новой командой. В этом сезоне на счету россиянина 17 матчей и 1 забитый мяч. Трансферная стоимость Журавлева, по данным аналитического портала Transfermаrkt, составляет 1 миллион евро.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": сумма перехода Журавлева в "Торпедо" составит примерно 1 миллион евро
Стала известна сумма перехода игрока "Ахмата" Юрия Журавлева в "Торпедо".
Фото: ФК "Уфа"