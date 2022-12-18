Супруге Мамаева задали вопрос в социальных сетях: "Увидим еще Пашу на футбольном поле?".
- Еще как! Может, немного в другом амплуа!", - ответила Санько.
Напомним, последним клубом Мамаева были "Химки", за который полузащитник выступал с января этого года. В итоге он провел за подмосковную команду лишь одну игру в РПЛ, а летом стало известно, что в "Химках" не стали продлять соглашение с Мамаевым. В этом году полузащитнику исполнилось 34 года.
Ранее Мамаев выступал за "Ростов", "Краснодар", ЦСКА и "Торпедо".
Жена Мамаева: увидим еще Пашу на футбольном поле? Может, немного в другом амплуа
Надежда Санько, жена Павла Мамаева, рассказала, стоит ли ждать его возвращения в футбол.
Фото: ФК "Ростов"