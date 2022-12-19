- Хорошие ребята. Смолов же сейчас снова в "Динамо" вернулся. Приятно, что воспитанники возвращаются в команду. А вообще, Кокорин и Смолов были главными талантами той команды. Кто был более талантливым? Они были примерно на одном уровне. Но Смолов благодаря своему менталитету взял от карьеры больше. Но тогда в "Динамо", несмотря на юный возраст, они оба показывали фантастическую игру. Были очень уверенными на поле, - передает слова Уилкшира Sport24.
32-летний нападающий Федор Смолов и 31-летний форвард Александр Кокорин начинали свои карьеры профессиональных игроков в московском "Динамо". Смолов помимо бело-голубых выступал также за голландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", "Краснодар", московский "Локомотив" и испанскую "Сельту", в январе 2022 года футболист вернулся в "Динамо". Кокорин играл в петербургском "Зените", "Сочи", московском "Спартаке", не смог закрепиться в итальянской "Фиорентине", после чего в августе 2022 года перешел на правах аренды до конца сезона в кипрский "Арис", с октября 2018 по сентябрь 2019 года футболист находился в тюремном заключении за избиение человека в центре Москвы.
Уилкшир: Смолов и Кокорин были главными талантами того "Динамо". Смолов благодаря менталитету взял от карьеры больше
Экс-защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир прокомментировал карьеры нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова.
Фото: "Спорт-Экспресс"