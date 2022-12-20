Агент Клаудиньо: игрок хочет завоевать вторую звезду вместе с "Зенитом". Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал появившуюся информацию о том, что игрок может уйти из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
- Неправда, что Клаудиньо может перейти в "Палмейрас". Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с "Зенитом". Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба, - приводит комментарий агента "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщили, что бразильский "Палмейрас" заинтересован в приобретении Клаудиньо. "Зенит" готов отпустить игрока за 15-17 миллионов евро. В этом сезоне бразилец сыграл 19 матчах во всех турнирах. На счету игрока 3 забитых мяча и 8 успешных ассистов. Летом этого года Клаудиньо продлил контракт с "Зенитом" до 2027 года. Сам игрок заявлял о желании получить российское гражданство.

"Зенит" в этом сезоне РПЛ набрал 42 очка и на 6 баллов опережает "Спартак". Петербуржский коллектив уверенно идет к пятому чемпионству.


Клаудиньо Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Goal: президент "ПСЖ" лично пригласил Месси на переговоры о новом контракте 1
Пиняев: как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги? В Европе у игроков зарплаты намного выше, чем в России 2
Спортдиректор "Оренбурга" – о переходе Сычевого в "Крылья Советов": не знаю, повышение ли это
Медведев: информация об интересе "Палмейраса" к Клаудиньо — фейк
"РБ Спорт": Сычевой подписал контракт с "Крыльями Советов". В договоре есть сумма отступных только для "Зенита" 13
L’Equipe: "Ювентус" хочет назначить главным тренером команды Зидана 1
Агент Ранджеловича: если на Лазара выйдет "МЮ", то игрок все равно останется в "Урале"
Агент Клаудиньо: игрок хочет завоевать вторую звезду вместе с "Зенитом". Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба 1
"РБ Спорт": "Крылья Советов" готовы платить Сычевому 4 миллиона рублей в месяц 3
"Чемпионат": "Ахмат" отказался продавать "Црвене Звезде" Конате
"Зенит" представил ролик к Новому году, в котором бразильцы готовят оливье и говорят по-русски 7
Рианчо: Мбаппе является лучшим игроком ЧМ-2022 1
Журналист Ильев: "Крылья Советов" готовы выкупить Сычевого у "Оренбурга" 9
Пиняев: Осинькин может тренировать "Барселону" 7
Дуймович: Ловрен - великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом