- Неправда, что Клаудиньо может перейти в "Палмейрас". Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с "Зенитом". Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Ранее СМИ сообщили, что бразильский "Палмейрас" заинтересован в приобретении Клаудиньо. "Зенит" готов отпустить игрока за 15-17 миллионов евро. В этом сезоне бразилец сыграл 19 матчах во всех турнирах. На счету игрока 3 забитых мяча и 8 успешных ассистов. Летом этого года Клаудиньо продлил контракт с "Зенитом" до 2027 года. Сам игрок заявлял о желании получить российское гражданство.
"Зенит" в этом сезоне РПЛ набрал 42 очка и на 6 баллов опережает "Спартак". Петербуржский коллектив уверенно идет к пятому чемпионству.
Агент Клаудиньо: игрок хочет завоевать вторую звезду вместе с "Зенитом". Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба
Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал появившуюся информацию о том, что игрок может уйти из клуба.
Фото: ФК "Зенит"