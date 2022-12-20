Медведев: информация об интересе "Палмейраса" к Клаудиньо — фейк

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что бразильский "Палмейрас" хочет купить Клаудиньо.
Фото: Sport24
- Информация о желании "Палмейраса" приобрести Клаудиньо — фейк, - приводит комментарий Медведева Sport24.

Недавно в СМИ появилась информация, что бразильский клуб "Палмейрас" намерен осуществить трансфер Клаудиньо, а сам футболист не против перехода. Сегодня агент игрока опроверг данную информацию и заявил, что футболист точно останется в Санкт-Петербурге. Сам бразилец намерен получить российский паспорт. В этом сезоне на счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 8 результативных передач за 19 игр.


Клаудиньо Зенит Палмейрас
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