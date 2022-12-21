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Нигматуллин: задача номер один для "Локомотива" – не вылететь из РПЛ. Звучит ужасно

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Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о главной задаче "железнодорожников" на вторую часть сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
– Остаться в РПЛ – задача минимум. Это звучит, конечно, ужасно, но это задача номер один для "Локомотива". Потому что если он вылетит, клуб откатиться на пять лет назад, – цитирует Нигматуллина "СЭ".

Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Локомотив" идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице. Московский клуб находится в зоне стыковых матчей, а от зоны прямого вылета команду разделяет всего одно очко. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. По истечении финального тура в текущем году московский "Локомотив" возглавил новый тренер – Михаил Галактионов, ранее работавший в нижегородском футбольном клубе "Пари НН" – с лета 2022 года. Параллельно с работой в клубе Михаил возглавляет и молодежную сборную России. Пока Галактионов решил провести лишь два официальных матча во главе "Локомотива". Случилось это в рамках двух последних туров группового этапа Кубка России.


Нигматуллин Локомотив РПЛ
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