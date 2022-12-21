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Карпин: не вижу смысла каждый год менять лимит на легионеров в РПЛ

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Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Sport24
- Я думаю, что если количество легионеров в заявке клубов сократится, это ничем не поможет сборной России. Ну сыграет больше русских футболистов, больше, чем было раньше. Если не берем "Зенит" и ЦСКА, то в остальных командах стало играть больше россиян. Не вижу смысла каждый год менять лимит, - приводит мнение Карпина "Матч ТВ".

В нынешнем розыгрыше РПЛ действует формула лимита, при которой клубы могу включить в заявку 13 игроков с иностранным паспортом. При этом на поле вместе могут выйти всего 8 легионеров. Недавно в СМИ, появилась информация о том ,что Минспорта РФ хочет ужесточить ограничения из-за низкого качества иностранцев. В РФС заявили, что сейчас нет необходимости менять лимит.

После 17 туров на первом месте в таблице привычно расположился "Зенит". Команда Сергея Семака набрала 42 балла. У сине-бело-голубых ключевыми игроками являются иностранцы. В составе команды 7 бразильцев, хорват и два колумбийца.

ЦСКА под руководством Владимира Федотова с 29-ю набранными очками занимает 5 строчку. В составе "армейцев" выступают 2 бразильца, 2 серба, чилиец, колумбиец и аргентинец.


Карпин Зенит ЦСКА Сборная России РФС
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