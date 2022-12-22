"Слухи об отставке Кононова? Кононов на сегодняшний день является главным тренером тульского "Арсенала". Именно он повезёт команду на сборы и будет готовить её к весенней части чемпионата. Давайте на этом поставим точку", — цитирует функционера "РИА Новости Спорт".
Кононов возглавил "Арсенал" минувшим летом – после того, как коллектив вылетел из Российской Премьер-лиги. Под его руководством туляки набрали 32 очка в 20-ти матчах нынешнего розыгрыша Первой лиги. Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице.
В начале марта "Арсенал" в 21-м туре Первой лиги встретится с "Динамо" из Махачкалы.
Аджоев: отставка Кононова? Он будет готовить "Арсенал" к весенней части чемпионата
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о будущем Олега Кононова на посту главного тренера команды.
Фото: ТАСС