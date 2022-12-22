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Гинер: ребята в ЦСКА молодцы, были готовы к снижению зарплат, проблем нет

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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о влиянии антироссийских экономических санкций на бюджет "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
- Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями? Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали бы - еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет, - передает слова Гинера "СЭ".

В сезоне-2021/2022 московский ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 сыгранных матчах. Этот результат не позволил бы красно-синим сыграть ни в одном из европейских клубных турниров даже в том случае, если бы УЕФА не отстранил российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/2023. В последний раз ЦСКА выходил в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/2018 (второе место в РПЛ), после этого "армейцы" дважды стали в чемпионате России четвертыми, один раз шестыми и один раз пятыми.


ЦСКА Гинер
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