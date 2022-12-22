- Будут ли у "Урала" трансферы в зимнее трансферное окно? В это трансферное окно нам никто новый не нужен, у нас нет такой задачи сейчас. В прошлое окно мы взяли много игроков. У нас есть кем играть. Если вдруг кто-то попадется к нам - главный тренер посмотрит. Состав боеспособный, тренерский штаб доволен, - передает слова Иванова Matchtv.ru.
В летнее трансферное окно состав "Урала" пополнили 13 новых футболистов, пришедших в аренду, выкупленных у других команд или подписавших контракты со "шмелями" в качестве свободных агентов. Трансферы 5 игроков были выкуплены за суммы от 200 до 500 тысяч евро - в их число вошли защитники Сильвие Бегич, Лео Гогличидзе и Мингиян Бевеев и нападающие Рай Влут и Лазар Ранджелович. Форвард Алексей Каштанов и полузащитник Игорь Коновалов были взяты в платные аренды.
Григорий Иванов: в зимнее трансферное окно "Уралу" новые игроки не нужны
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трансферных планах своего клуба на зимнее межсезонье.
Фото: ФК "Урал"