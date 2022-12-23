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Галицкий покинул состав исполкома РФС

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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий вышел из исполкома РФС.
Фото: РБК
"Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Он сказал, что физически не может принимать участие и ему неэтично числиться. Заявление мной и исполкомом принято", - приводит слова функционера Sport24.

Сергей Галицкий является владельцем "Краснодара".

Сегодня состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, в ходе которого участники обсудили возможности перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола. По словам главы союза Александра Дюкова, окончательное решение будет принято 27 декабря.


Дюков РФС Краснодар Галицкий
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