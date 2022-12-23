"Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Он сказал, что физически не может принимать участие и ему неэтично числиться. Заявление мной и исполкомом принято", - приводит слова функционера Sport24.
Сергей Галицкий является владельцем "Краснодара".
Сегодня состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, в ходе которого участники обсудили возможности перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола. По словам главы союза Александра Дюкова, окончательное решение будет принято 27 декабря.
Галицкий покинул состав исполкома РФС
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий вышел из исполкома РФС.
Фото: РБК