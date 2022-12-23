"Не согласен с теми, кто говорит, что Азия нищая. АФК — нищая конфедерация? А Катар, потративший 220 миллиардов долларов на ЧМ? Китай? Индия? Кто там нищий? Экономика растет", - цитирует Дюкова Sport24.
Напомним, страной-хозяйкой минувшего чемпионата мира 2022 стал Катар – мировое первенство началось 20 ноября, финальный матч состоялся 18 декабря.
РФС рассматривает возможность перехода в АФК – окончательное решение будет принято 27 декабря. По словам Дюкова, в пользу перехода высказалось большинство клубов Российской Премьер-лиги.
Дюков: АФК — нищая конфедерация? Кто там нищий? Катар потратил 220 млрд долларов на ЧМ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об экономическом состоянии Азиатской футбольной конфедерации, в которую может перейти РФС.
Фото: РФС