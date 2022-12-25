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Спортивный директор "Оренбурга": к уходу Сычевого отнеслись нормально, спокойно. У нас есть кому играть вместо него

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев назвал плюсы от продажи Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: "СЭ"
– Для нас это очень неплохая продажа. Отнеслись нормально, спокойно. У нас есть кому играть: Воробьев, Оганесян, Гурциев. Обухов вернулся. В плане денег тоже большой плюс, мы взяли его бесплатно и через полтора года продали – неплохо же, – цитирует Андреева "Матч ТВ".

Владимир Сычевой перешел в "Оренбург" летом 2021 года. До этого он выступал за омский "Иртыш", "Крымтеплица" и "КФУ Симферополь". В предыдущем сезоне, первом за "Оренбург" для Владимира Сычевого, команда Марцела Лички играла в Футбольной национальной лиге (ныне – Первая лига). По окончании сезона продвинулась дивизионом выше, выйдя в Российскую премьер-лигу через стыковые матчи с футбольным клубом "Уфа", который, напротив, опустился лигой ниже. По итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона РПЛ Владимир Сычевой забил четырнадцать мячей, став лучшим бомбардиром всего чемпионата. Столько же мячей забил атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес, которого Владимир обходит по голам с игры. Сегодня самарские "Крылья Советов" официально объявили о переходе Владимира Сычевого и контракте с ним, подписанным на три с половиной года.


Оренбург Сычевой
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