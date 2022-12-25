"Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России. Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов настолько далеко от Турции. Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России", - цитирует агента Sport24.
Вторую часть предыдущего сезона в ЦСКА на правах аренды провел один из клиентов Чебеджи – турецкий полузащитник Юсуф Языджи. 25-летний футболист провел 10 матчей Российской Премьер-лиги и забил 8 мячей.
Летом Языджи вернулся в расположение "Лилля" - по информации СМИ, "армейцы" отказались выплачивать французскому коллективу компенсацию в размере 12 млн евро.
На данный момент турецкий хавбек арендован "Трабзонспором".
Агент Чебеджи: не понимаю, почему клубы РПЛ ищут качественных игроков не в Турции
Турецкий агент Адем Чебеджи заявил, что футболисты из Турции могут быстро адаптироваться в российских клубах.
Фото: ПФК ЦСКА