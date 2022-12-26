– В Италии, несмотря на возможный переход РФС в АФК, российские футболисты находятся под пристальным наблюдением. Интерес к российскому футболу в Серии А до сих пор есть, – цитирует Камоцци Sport24.
Напомним, что прямо сейчас в чемпионате Италии (Серия А) выступают сразу несколько футболистов с российским прошлым: Алексей Миранчук, выступающий за сборную России, ранее представлявший московский "Локомотив", Эльдор Шомурдов, поигравший в "Ростове", Никола Влашич, представлявший московский ЦСКА, Хвича Кварацхелия, раскрывшийся в казанском "Рубине" и московском "Локомотиве". На данный момент клуб Кварацхелии "Наполи" лидирует в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 41 очко. Ближайший преследователь в лице "Милана" отстает на целых восемь очков. Алексей Миранчук и Никола Влашич играют за один клуб – "Торино". К ним из "Ромы" скоро может присоединиться и Эльдор Шомуродов.
Камоцци: интерес к российскому футболу в Италии есть до сих пор. Игроки под пристальным вниманием клубов Серии А
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что в Италии по-прежнему следят за российским футболом.
Фото: Torino FC