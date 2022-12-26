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Брентфорд
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Фулхэм2 тайм
П1 26X 6.2П2 1.18
Лестер Сити
0 - 3 0 3
Ньюкасл2 тайм
П1 110X 21П2 1.01
Эвертон
1 - 1 1 1
Вулверхэмптон2 тайм
П1 2.96X 2.12П2 4.1
Саутгемптон
0 - 2 0 2
Брайтон2 тайм
П1 40X 10П2 1.08
Астон Вилла
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ЛиверпульНе начат
П1 4.9X 4.2П2 1.68
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Вест ХэмНе начат
П1 1.63X 4.3П2 5.8
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Камоцци: интерес к российскому футболу в Италии есть до сих пор. Игроки под пристальным вниманием клубов Серии А

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Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что в Италии по-прежнему следят за российским футболом.
Фото: Torino FC
– В Италии, несмотря на возможный переход РФС в АФК, российские футболисты находятся под пристальным наблюдением. Интерес к российскому футболу в Серии А до сих пор есть, – цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, что прямо сейчас в чемпионате Италии (Серия А) выступают сразу несколько футболистов с российским прошлым: Алексей Миранчук, выступающий за сборную России, ранее представлявший московский "Локомотив", Эльдор Шомурдов, поигравший в "Ростове", Никола Влашич, представлявший московский ЦСКА, Хвича Кварацхелия, раскрывшийся в казанском "Рубине" и московском "Локомотиве". На данный момент клуб Кварацхелии "Наполи" лидирует в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 41 очко. Ближайший преследователь в лице "Милана" отстает на целых восемь очков. Алексей Миранчук и Никола Влашич играют за один клуб – "Торино". К ним из "Ромы" скоро может присоединиться и Эльдор Шомуродов.


Камоцци РПЛ Серия А
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