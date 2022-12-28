"Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. Давно сказал агенту, что готов уехать. Я готов поехать в средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки. Если в Турцию или Португалию, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место", - цитирует игрока Sports.ru.
Обляков перешел в ЦСКА из "Уфы" летом 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 24-летний хавбек сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
ЦСКА по итогам первой части Премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова имеют в активе 29 очков после 17-ти туров первенства.
Обляков: давно сказал агенту – готов поехать в средний клуб, который борется за еврокубки
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об отношении к возможному переходу в европейский клуб.
Фото: Чемпионат.com